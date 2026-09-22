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اجتماع أمني في بغداد يبحث المهام بين القوات الأمنية والعسكرية
أمن
2026-09-22 | 17:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
84 شوهد
بحث اجتماع أمني في
بغداد
، تعزيز التنسيق وتوزيع المهام بين القوات الأمنية والعسكرية.
وجاء في بيان صدر عن الاجتماع، "ترأس
مدير مكتب القائد العام
للقوات المسلحة الفريق أول الركن
عبد الأمير الشمري
اجتماعاً أمنياً بحضور وكيل
وزارة الداخلية
لشؤون الشرطة وأمين السر الاقدم في
مكتب القائد العام
ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد
القوات البرية
ووكيل
جهاز المخابرات الوطني
وهيئة
الحشد الشعبي
ومدير عام العمليات في وزارة الداخلية فيما شارك عبر الدائرة
التلفزيونية
قادة العمليات والشرطة والحشد الشعبي في محافظات
ديالى
وكركوك وصلاح الدين ومدينة
سامراء
".
وجرى خلال الاجتماع "بحث إعادة ترتيب وتوزيع الأدوار والمهام بين المؤسسات الأمنية والعسكرية في وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي بما يضمن تكامل الأدوار وتعزيز التنسيق الأمني ويسهم في دعم الأمن والاستقرار في المحافظات المعنية".
وقدم قائد القوات البرية وفق البيان "إيجازاً أمام مدير
مكتب القائد
العام فيما استمع الفريق أول الركن الشمري عبر الدائرة التلفزيونية إلى إيجازات قادة العمليات والشرطة والحشد الشعبي بشأن الأوضاع الأمنية في ديالى وكركوك وصلاح الدين وسامراء"، موجهاً جملة من الملاحظات والتوجيهات الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار ومعالجة المتطلبات الأمنية في تلك المناطق.
كما ناقش الاجتماع آليات تسليم السيطرات الأمنية في المحافظات المذكورة إلى قوات وزارة الداخلية وخروج قوات الجيش والحشد الشعبي من داخل المدن وفق ترتيبات وآليات يجري تحديد تفاصيلها بما يضمن انسيابية العمل الأمني واستمرار حفظ الأمن.
واستمع مدير مكتب القائد العام كذلك إلى إيجاز مدير عام العمليات في وزارة الداخلية بشأن آليات توزيع المهام بين مراكز الشرطة والسيطرات فضلاً عن مناقشة طروحات القادة الأمنيين والعسكريين المشاركين وبحث الإجراءات الكفيلة بتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الأجهزة والقوات بما يدعم استقرار الأوضاع الأمنية، بحسب البيان.
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