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الداخلية: نسبة الدكة العشائرية بلغت صفرا وسجلنا 1822 جريمة ابتزاز وتحايل الكتروني
أمن
2026-09-22 | 04:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
101 شوهد
السومرية نيوز
– امني
أعلنت
وزارة الداخلية
، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل نسبة صفر بالمئة بالنسبة للدكة العشائرية خلال 100 يوم من عمر الحكومة، فيما اشارت الى تسجيل 1822 جريمة ابتزاز وتحايل الكتروني في المدة ذاته.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء الحقوقي
مقداد ميري
في مؤتمر صحفي بعد مرور 100 يوم من عمر الحكومة وحضرته
السومرية نيوز
، انه "تم ضبط 785 كغم و177 حبة مخدرة واعتقال 952 تاجرا و220 تهمة تجارية دولية"، مشيرا الى ان "الاحكام الكلية بشأن ملف
المخدرات
بلغ 2157".
وأضاف انه "تم ضبط 250 شبكة مخدرات وتفكيك 34 شبكة دولية والقبض على 144 متهما اجنبيا"، موضحا انه "تم الحكم بإعدام 59 تاجر مخدرات وصدور حكم بالسجن المؤبد على 254 متهما بالمخدرات".
وذكر انه "تم اصدار 18 مذكرة قبض دولية على متهمين بالمخدرات".
وبشان تعزيز الامن الجنائي، اكد ميري ان "نسبة المكتشف من الجرائم ارتفعت بنسبة 82 بالمئة مع انخفاض عمليات القتل الى 13 بالمئة والاغتصاب الى 13 بالمئة أيضا"، لافتا الى ان "نسبة الدكة العشائرية وصلت إلى صفر بالمئة".
وبين انه "تم كشف 900 قضية ماسة بالأمن الوطني".
وتابع انه "لم يكن هناك اي تجاوز على المشتقات النفطية خلال 100 يوم".
الاتجار بالبشر
واكد ميري ان "نسبة الاتجار بالبشر كانت كالاتي:
631 قضية تم حسمها بنسبة انجاز بلغت 81 بالمئة
الجرائم الإلكترونية
وتابع ميري انه تم تسجيل 1822 جريمة شملت الابتزاز والاحتيال وترويج الشائعات".
الدفاع المدني
واكد "حققنا نسبة انخفاض بالحرائق 86 بالمئة ونفذنا 194 واجب إنقاذ"، موضحا انه "تم تنفيذ 26 واجب اسعاف فوري".
الفساد والنزاهة
وأشار الى "اصدار احكام على 9 ضباط بقضايا فساد ومالي وطرد 122 منتسبا وإخراج فوري من الخدمة لـ29 ضابطا"، موضحا انه "تم طرد 3245 منتسبا هاربا".
وحول تسجيل الأسلحة ، ذكر ميري انه "تم تسجيل 69792 قطعة سلاح"، لافتا الى ان برنامج التسجيل ماض حتى 31 كانون الأول المقبل".
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