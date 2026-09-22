‏ الداخلية: نسبة الدكة العشائرية بلغت صفرا وسجلنا 1822 جريمة ابتزاز وتحايل الكتروني

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء الحقوقي في مؤتمر صحفي بعد مرور 100 يوم من عمر الحكومة وحضرته ، انه "تم ضبط 785 كغم و177 حبة مخدرة واعتقال 952 تاجرا و220 تهمة تجارية دولية"، مشيرا الى ان "الاحكام الكلية بشأن ملف بلغ 2157".وأضاف انه "تم ضبط 250 شبكة مخدرات وتفكيك 34 شبكة دولية والقبض على 144 متهما اجنبيا"، موضحا انه "تم الحكم بإعدام 59 تاجر مخدرات وصدور حكم بالسجن المؤبد على 254 متهما بالمخدرات".وذكر انه "تم اصدار 18 مذكرة قبض دولية على متهمين بالمخدرات".وبشان تعزيز الامن الجنائي، اكد ميري ان "نسبة المكتشف من الجرائم ارتفعت بنسبة 82 بالمئة مع انخفاض عمليات القتل الى 13 بالمئة والاغتصاب الى 13 بالمئة أيضا"، لافتا الى ان "نسبة الدكة العشائرية وصلت إلى صفر بالمئة".وبين انه "تم كشف 900 قضية ماسة بالأمن الوطني".وتابع انه "لم يكن هناك اي تجاوز على المشتقات النفطية خلال 100 يوم".الاتجار بالبشرواكد ميري ان "نسبة الاتجار بالبشر كانت كالاتي:631 قضية تم حسمها بنسبة انجاز بلغت 81 بالمئةالجرائم الإلكترونيةوتابع ميري انه تم تسجيل 1822 جريمة شملت الابتزاز والاحتيال وترويج الشائعات".الدفاع المدنيواكد "حققنا نسبة انخفاض بالحرائق 86 بالمئة ونفذنا 194 واجب إنقاذ"، موضحا انه "تم تنفيذ 26 واجب اسعاف فوري".الفساد والنزاهةوأشار الى "اصدار احكام على 9 ضباط بقضايا فساد ومالي وطرد 122 منتسبا وإخراج فوري من الخدمة لـ29 ضابطا"، موضحا انه "تم طرد 3245 منتسبا هاربا".وحول تسجيل الأسلحة ، ذكر ميري انه "تم تسجيل 69792 قطعة سلاح"، لافتا الى ان برنامج التسجيل ماض حتى 31 كانون الأول المقبل".