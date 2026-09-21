من تماس كهربائي إلى جريمة حرق.. الإطاحة بمتهم أحرق 3 عجلات في بغداد

وقالت المديرية في بيان، إن مفارز إجرام تمكنت من القبض على المتهم بعد تشكيل فريق عمل متخصص للتحقيق في الحادث، الذي أسفر عن أضرار مادية جسيمة بصاحب المحل واحتراق ثلاث عجلات.وأضافت أن التحقيقات الدقيقة والجهد الفني أظهرا أن الحريق لم يكن ناجماً عن تماس كهربائي، وإنما وقع بفعل فاعل، ما دفع الأجهزة المختصة إلى تكثيف إجراءاتها لتحديد هوية المتهم ومكان وجوده.وأشارت إلى أن فريق العمل تمكن من تحديد المتهم، قبل أن ينصب كميناً محكماً أسفر عن القبض عليه، لافتة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى الجهات المختصة.