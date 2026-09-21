مكافحة الإرهاب يبحث مع الاتحاد الأوروبي مرحلة ما بعد 30 أيلول.. تحركات لتعزيز أمن العراق

وذكر بيان للجهاز أن استقبل شرودر في مقر الجهاز بالعاصمة ، حيث جرى خلال اللقاء بحث آليات تطوير التنسيق والتعاون، ولا سيما في مجالات التدريب وتطوير القدرات وتبادل الخبرات.وأكد الجانبان "أهمية مواصلة التعاون المشترك بما يعزز الأمن والاستقرار، ويدعم قدرات في مواجهة التحديات والتهديدات الإرهابية".وأشار الجانبان إلى "أهمية دعم جهود العراق في مكافحة الإرهاب وتعزيز خطوات العمل والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما بعد 30 أيلول 2026".