الأمن والدفاع النيابية تبحث تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي

وقالت اللجنة في بيان، إن رئيسها النائب وعدداً من أعضاء اللجنة استضافوا ضباطاً من ، ورئيس الوطنية، ومدير الموظفين المدنيين في الوزارة، ومدير التقاعد العسكري في هيئة التقاعد، لمناقشة الملاحظات المتعلقة بمقترح تعديل القانون والجوانب القانونية والإدارية المرتبطة بالخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي.وأضافت أن اللجنة ناقشت، في اجتماع ثانٍ، مقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واستعرضت الملاحظات والتعديلات المطروحة على مواده، تمهيداً لاستكمال متطلباته التشريعية ورفعه إلى رئاسة لإدراجه على جدول الأعمال لغرض القراءة الثانية.كما بحثت اللجنة مشروع الدولية، وناقشت الملاحظات المطروحة بشأنه، بعد موافقة مجلس النواب على إدراجه ضمن جدول الأعمال لغرض القراءة الأولى، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.