مستشار الأمن القومي: القائد العام عازم على الارتقاء بمنظومة التسليح

وذكر بيان لمكتب العبودي، أن " ، عقد جلسته الثالثة عشرة لعام 2026 برئاسة ، وبحضور أعضاء المجلس، وممثل للقوات المسلحة".وناقش المجلس – وفق البيان – "الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، حيث ناقش المجلس موضوع (الرؤية الوطنية لسياسة التسليح )، كما تم استعراض (السياسة الوطنية للتسليح وبناء القدرات الدفاعية والأمنية في لعام (2026-2030)، واتخذ المجلس القرارات المناسبة بهذا الصدد".وأكد العبودي خلال الجلسة، على أن "القائد العام للقوات المسلحة علي فالح ، عازم على الارتقاء بمنظومة التسليح العسكري والأمني ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي في هذا المجال، وتهيئة كل مستلزمات الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة العراق وفق رؤية متكاملة تضمنها البرنامج الحكومي"، مشيراً إلى أن "فقرات البرنامج تسير وفق توقيتاتها ومساراتها المحددة بموازاة تنفيذ الخطة الإصلاحية الشاملة".