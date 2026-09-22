رئيس أركان الجيش يتفقد قاطع عمليات غرب نينوى

وقالت في بيان ورد لـ ، إن "رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن ، وصل إلى قاطع عمليات غرب على رأس وفد عسكري رفيع المستوى".وأضافت ان "ذلك يهدف للاطلاع على الأوضاع الأمنية والوقوف على جاهزية القطعات العسكرية ضمن قاطع المسؤولية".