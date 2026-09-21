الزيدي يبارك خطوة البيشمركة: توحيد القوات خطوة لترسيخ الأمن وتوحيد القرار الدفاعي

وقال في تدوينة له: "نبارك لأبناء شعبنا في إقليم ، ولأبطال البيشمركة، اكتمال توحيد تشكيلاتها تحت مظلة ، بما يعزز ويكرّس العمل المؤسسي".واعتبر "إن توحيد القوات الأمنية والعسكرية تحت الأطر الدستورية والقانونية، وتعزيز التنسيق بين كلّ صنوف القوات المسلحة العراقية وتشكيلاتها، يمثلان خطوة مهمة في ترسيخ أمننا الوطني ووحدة قرارنا الدفاعي".