رئاسة إقليم كردستان: التحالف الدولي لن يبقى بعد 30 أيلول

وقال المتحدث باسم رئاسة ، دلشاد ، خلال مؤتمر صحفي، إن ستتحمل بعد 30 أيلول الجاري مسؤولية كبرى في الدفاع عن كامل أراضي بما فيها إقليم ، لاسيما في مجال الدفاع الجوي، مؤكداً أن حماية المنشآت النفطية في الإقليم تمثل جزءاً أساسياً من هذه المسؤولية الاستراتيجية.وأوضح شهاب أن حماية المنشآت النفطية جواً تأتي وفقاً للاتفاق المبرم بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، لافتاً إلى أن جزءاً رئيسياً من إيرادات العراق المالية تأتي من الإقليم، وأن أي تهديدات تتعرض لها تلك المنشآت تؤثر بشكل سلبي وكبير على عموم الاقتصاد العراقي.وأضاف أن قيادة إقليم كردستان وحكومته أكدتا للحكومة الاتحادية دعمهما الكامل لجهود حماية هذه المنشآت، مشيراً إلى وصول وفود اتحادية ميدانية إلى الإقليم والمنشآت النفطية، ووجود اتفاق مبدئي بين الجانبين بهذا الشأن بانتظار استكمال التفاصيل العسكرية المتبقية.وفيما يخص الدعم العسكري الدولي، بيّن شهاب أن الدعم الذي قدمته قوات التحالف خلال الفترة الماضية جاء ضمن الأطر المتفق عليها مع الحكومة الاتحادية، مبيناً أن موعد انتهاء مهام قوات التحالف سيأتي عاجلاً أم آجلاً، بالتزامن مع وجود اتفاق استراتيجي يربط العراق والولايات المتحدة ويتضمن جوانب عسكرية.وأشار إلى أنه قد لا تكون قوات التحالف موجودة بالشكل الحالي في المستقبل، غير أن الدعم العسكري لا يقتصر حصراً على الوجود الميداني على الأرض، منوهاً إلى سماع تصريحات من قادة عسكريين كبار تؤكد حاجة العراق المستمرة للدعم الدولي نظراً للتهديدات القائمة في المنطقة، ومشدداً في الوقت ذاته على أن خطوة توحيد قوات البيشمركة شكلت شرطاً أساسياً لاستمرار دعم قوات التحالف.