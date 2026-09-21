العراق وأمريكا يبحثان تعزيز التعاون العسكري وتطوير قدرات القوات المسلحة

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية أن يارالله استقبل في مكتبه، اليوم الاثنين الموافق 21 أيلول 2026، فاجن والوفد المرافق له، وفي مستهل اللقاء رحّب بالسفير فاجن والوفد المرافق له، متمنياً له التوفيق في مهام عمله.وأضاف البيان أنه تم بحث سبل تطوير العلاقات والتعاون العسكري بين والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على مواصلة التنسيق والتعاون بما يعزز قدرات القوات المسلحة العراقية ويدعم الأمن والاستقرار في العراق.من جانبه، أعرب القائم بالأعمال عن حرص بلاده على استمرار التعاون والتنسيق مع العراقية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.