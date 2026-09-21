مدير إعلام الحشد: أسلحة الفصائل لن تُسلّم إلى الحكومة العراقية.. ولكن!

كما شدد العقابي على الرفض القاطع لأي هجمات تستهدف ، قائلاً: "أي هجوم على أو أي محافظة عراقية أخرى هو أمر مرفوض تماماً وغير مقبول لدينا"، مشيراً إلى أن أمن وإقليم جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار ككل،تطرق العقابي إلى الاتفاق بين وواشنطن لإنهاء المهام العسكرية للتحالف الدولي ضد " " بحلول 30 أيلول 2026، وتحويل العلاقة إلى تعاون أمني وثنائي واستشاري. واعتبر هذا الاتفاق "إنجازاً وطنياً كبيراً" يرسخ السيادة العراقية، مؤكداً قدرة القوات الأمنية الوطنية على حماية البلاد دون الحاجة لقوات أجنبية.ورداً على سؤال بشأن حماية أربيل من هجمات الطائرات المسيرة بعد انسحاب التحالف، أكد أن الحشد لن يسمح بأي تهديد لأمن المنطقة، رافضاً تحويل الأراضي العراقية إلى ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية أو الدولية.