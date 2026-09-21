مقتل عامل وإصابة اثنين آخرين إثر مشاجرة بين عمال باكستانيين في كربلاء

وذكر المصدر للسومرية نيوز أن "خلافاً نشب بين عدد من العمال الباكستانيين في قضاء الحسينية وتطور إلى مشاجرة، مما أدى إلى مقتل أحد العمال وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة".وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية تحركت فور وقوع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الموقف وإلقاء القبض على المتورطين فيه بشكل فوري"، لافتاً إلى "نقل المصابين لتلقي العلاج وفتح تحقيق أصولي لمعرفة ملابسات الحادث".