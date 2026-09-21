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نيجيرفان بارزاني: لا قوة خارج مظلة البيشمركة بعد الآن
أمن
2026-09-21 | 04:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
255 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
أكد رئيس
إقليم كردستان
،
نيجيرفان بارزاني
، خلال مراسم الإعلان الرسمي عن توحيد قوات البيشمركة في أربيل، أنه لم تعد هناك أي قوة خارج مظلة قوات البيشمركة أو وزارة شؤون البيشمركة، مبيناً أنها ستكون في خدمة الإقليم والعراق، فيما طالب
الحكومة الاتحادية
بدعمها وتأمين حقوقها بالكامل.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها
بارزاني
في المراسم، مؤكداً أن توحيد القوات يمثل "خطوة مهمة" انتظرها شعب
كردستان
وعمل الجميع على إنجاحها لسنوات.
وقال رئيس الإقليم إن قوات البيشمركة هي "قوة شعب كردستان"، ومهمتها حماية جميع أبناء الإقليم من الكرد والتركمان والمسيحيين والإيزيديين والعرب وجميع المكونات، مشدداً على ضرورة أن تكون قوة تحمي الجميع وتحافظ على الأمن والاستقرار.
وأشار إلى أن البيشمركة جزء من منظومة الدفاع العراقية، وأن تعزيز قدراتها وتنسيقها وتعاونها مع القوات الاتحادية يمثل "قوة لجميع
العراق
"، لافتاً إلى أن حضور مدير
مكتب القائد العام
للقوات المسلحة العراقية،
عبد الأمير الشمري
، في مراسم الإعلان عن توحيد القوات يؤكد أهمية هذا التنسيق.
وشدد
نيجيرفان بارزاني
على أن وحدة البيشمركة يجب أن تنعكس على التدريب والواجبات والحقوق والترفيع والعقيدة العسكرية، مؤكداً أن
المؤسسة العسكرية
"يجب ألا تكون ساحة لتصفية الحسابات الحزبية والسياسية".
وقال إن "الأحزاب تتنافس في الانتخابات، ولديها مواقف ورؤى مختلفة، وهذه مسألة طبيعية في جميع المنظومات الديمقراطية، لكن البيشمركة يجب أن تكون أعلى وفوق هذه الحسابات الحزبية، لأنها ليست قوة حزبية، بل قوة كردستانية".
وطالب رئيس
إقليم كردستان
الحكومة العراقية
بـ"دعم قوات البيشمركة وتأمين حقوق هذه القوات بالكامل"، داعياً في الوقت ذاته إلى احترام المؤسسة العسكرية وعدم التدخل في شؤونها، والسماح لها بأداء مهامها من دون تدخل حزبي.
كما جدد بارزاني شكره للولايات المتحدة والتحالف الدولي والدول التي دعمت إقليم كردستان والعراق خلال الحرب ضد تنظيم داعش، وفي مقدمتها بريطانيا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا، مشيراً إلى دورها في عملية الإصلاح والتدريب وإعادة هيكلة قوات البيشمركة.
وأشاد بجهود الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في إنجاح عملية توحيد القوات، كما وجه الشكر إلى رئيس حكومة الإقليم
مسرور بارزاني
، ونائبه
قوباد طالباني
، ووزارة شؤون البيشمركة، والضباط واللجان والفُرَق التي عملت على إنجاز هذه المرحلة.
وكانت قد انطلقت، صباح اليوم الاثنين، في مقر رئاسة إقليم كردستان بأربيل، مراسم الإعلان الرسمي عن توحيد قوات البيشمركة، بإشراف رئيس الإقليم بصفته القائد العام لقوات البيشمركة.
وشارك في المراسم رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، ونائب رئيس الحكومة، ووزير البيشمركة، وعدد من المسؤولين، فضلاً عن مشاركة ممثلين عن
التحالف الدولي
والبعثات الدبلوماسية، وحضور مدير
مكتب القائد
العام للقوات المسلحة العراقية،
عبد الأمير
الشمري.
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الاتحاد الوطني الكردستاني
عبد الأمير الشمري
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