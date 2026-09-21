نيجيرفان بارزاني: لا قوة خارج مظلة البيشمركة بعد الآن

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أكد رئيس ، ، خلال مراسم الإعلان الرسمي عن توحيد قوات البيشمركة في أربيل، أنه لم تعد هناك أي قوة خارج مظلة قوات البيشمركة أو وزارة شؤون البيشمركة، مبيناً أنها ستكون في خدمة الإقليم والعراق، فيما طالب بدعمها وتأمين حقوقها بالكامل.





وقال رئيس الإقليم إن قوات البيشمركة هي "قوة شعب كردستان"، ومهمتها حماية جميع أبناء الإقليم من الكرد والتركمان والمسيحيين والإيزيديين والعرب وجميع المكونات، مشدداً على ضرورة أن تكون قوة تحمي الجميع وتحافظ على الأمن والاستقرار.



وأشار إلى أن البيشمركة جزء من منظومة الدفاع العراقية، وأن تعزيز قدراتها وتنسيقها وتعاونها مع القوات الاتحادية يمثل "قوة لجميع "، لافتاً إلى أن حضور مدير للقوات المسلحة العراقية، ، في مراسم الإعلان عن توحيد القوات يؤكد أهمية هذا التنسيق.



وشدد على أن وحدة البيشمركة يجب أن تنعكس على التدريب والواجبات والحقوق والترفيع والعقيدة العسكرية، مؤكداً أن "يجب ألا تكون ساحة لتصفية الحسابات الحزبية والسياسية".



وقال إن "الأحزاب تتنافس في الانتخابات، ولديها مواقف ورؤى مختلفة، وهذه مسألة طبيعية في جميع المنظومات الديمقراطية، لكن البيشمركة يجب أن تكون أعلى وفوق هذه الحسابات الحزبية، لأنها ليست قوة حزبية، بل قوة كردستانية".



وطالب رئيس بـ"دعم قوات البيشمركة وتأمين حقوق هذه القوات بالكامل"، داعياً في الوقت ذاته إلى احترام المؤسسة العسكرية وعدم التدخل في شؤونها، والسماح لها بأداء مهامها من دون تدخل حزبي. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في المراسم، مؤكداً أن توحيد القوات يمثل "خطوة مهمة" انتظرها شعب وعمل الجميع على إنجاحها لسنوات.وقال رئيس الإقليم إن قوات البيشمركة هي "قوة شعب كردستان"، ومهمتها حماية جميع أبناء الإقليم من الكرد والتركمان والمسيحيين والإيزيديين والعرب وجميع المكونات، مشدداً على ضرورة أن تكون قوة تحمي الجميع وتحافظ على الأمن والاستقرار.وأشار إلى أن البيشمركة جزء من منظومة الدفاع العراقية، وأن تعزيز قدراتها وتنسيقها وتعاونها مع القوات الاتحادية يمثل "قوة لجميع "، لافتاً إلى أن حضور مدير للقوات المسلحة العراقية، ، في مراسم الإعلان عن توحيد القوات يؤكد أهمية هذا التنسيق.وشدد على أن وحدة البيشمركة يجب أن تنعكس على التدريب والواجبات والحقوق والترفيع والعقيدة العسكرية، مؤكداً أن "يجب ألا تكون ساحة لتصفية الحسابات الحزبية والسياسية".وقال إن "الأحزاب تتنافس في الانتخابات، ولديها مواقف ورؤى مختلفة، وهذه مسألة طبيعية في جميع المنظومات الديمقراطية، لكن البيشمركة يجب أن تكون أعلى وفوق هذه الحسابات الحزبية، لأنها ليست قوة حزبية، بل قوة كردستانية".وطالب رئيس بـ"دعم قوات البيشمركة وتأمين حقوق هذه القوات بالكامل"، داعياً في الوقت ذاته إلى احترام المؤسسة العسكرية وعدم التدخل في شؤونها، والسماح لها بأداء مهامها من دون تدخل حزبي.

كما جدد بارزاني شكره للولايات المتحدة والتحالف الدولي والدول التي دعمت إقليم كردستان والعراق خلال الحرب ضد تنظيم داعش، وفي مقدمتها بريطانيا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا، مشيراً إلى دورها في عملية الإصلاح والتدريب وإعادة هيكلة قوات البيشمركة.



وأشاد بجهود الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في إنجاح عملية توحيد القوات، كما وجه الشكر إلى رئيس حكومة الإقليم ، ونائبه ، ووزارة شؤون البيشمركة، والضباط واللجان والفُرَق التي عملت على إنجاز هذه المرحلة.



وكانت قد انطلقت، صباح اليوم الاثنين، في مقر رئاسة إقليم كردستان بأربيل، مراسم الإعلان الرسمي عن توحيد قوات البيشمركة، بإشراف رئيس الإقليم بصفته القائد العام لقوات البيشمركة.



وشارك في المراسم رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، ونائب رئيس الحكومة، ووزير البيشمركة، وعدد من المسؤولين، فضلاً عن مشاركة ممثلين عن والبعثات الدبلوماسية، وحضور مدير العام للقوات المسلحة العراقية، الشمري.