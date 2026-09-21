"العملية اكتملت".. انطلاق مراسم التوحيد الكامل لقوات البيشمركة في أربيل

وتستعرض المراسم الخطوات الأساسية والنهائية لخطة إعادة تنظيم وتوحيد جميع تشكيلات القوات المسلحة تحت مظلة مؤسساتية واحدة.وقال وزير البيشمركة: "نعلن اكتمال عملية توحيد قوات البيشمركة"، مضيفاً أن قوات (70) و(80)، التي كانت ترتبط سابقاً بالاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، جرى توحيدها ضمن هيكل عسكري موحد يخضع لقيادة وسيطرة .وكان وزير البيشمركة، قد أعلن في 10 الجاري عن الإتمام الناجح لعملية توحيد وتنظيم قوات البيشمركة بالكامل تحت مظلة الوزارة. وأوضح حينها أنه تم إعادة هيكلة وتنظيم كافة قوات "الوحدة 70" و"الوحدة 80" ضمن هيكلية موحدة للقيادة والسيطرة تشمل (الألوية، الفرَق العسكرية، وقيادات المناطق).