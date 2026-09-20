جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان يكشف طبيعة دوي الانفجارات في اربيل

وقال الجهاز في بيان، "نطمئن الجميع إلى أن أصوات الانفجارات التي سُمعت اليوم، في مناطق من ، كانت ناجمة عن تدريبات ومناورات عسكرية ونشاط أمني".وأضاف البيان ان ذلك "لا يشكل أي خطر".