القبض على سارق 15 دراجة نارية في النجف

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "شعبة السلام لمكافحة الاجرام القت القبض على متهم بسرقة 15 دراجة نارية".وأضافت ان "ذلك تم بتوجيه من قبل قائد شرطة الأشرف اللواء ذياب الفتلاوي".