الكشف عن طبيعة تفجير أربيل

وقال المصدر لـ ، ان "طبيعة الانفجار الذي سمع دويه في ، ناتج عن سقوط طائرة مسيرة".وأضاف ان "الدفاعات الجوية تصدت للطائرة واسقطتها ما احدث دوي الانفجار".