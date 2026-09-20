انفجار في أربيل

وقال المصدر لـ ، ان "دوي انفجار سمع في محيط ".وأضاف انه "لم تعرف حتى الان طبيعة الانفجار".ولم يصدر أي تعليق او توضيح من الجهات الرسمية حول طبيعة الانفجار.