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أعلنت ، اليوم الأحد، القبض على تاجر دولي بارز للمخدرات على الحدود العراقية السورية.

وذكرت الهيئة في بيان أنه "بعملية نوعية كبرى، تم إلقاء القبض على تاجر دولي بارز للمخدرات على الحدود العراقية السورية"، دون المزيد من التفاصيل.

