توجيه أمني بملاحقة ممارسي أعمال السحر والشعوذة في بغداد

وأكدت القيادة في بيان أن هذه التوجيهات تأتي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وذلك حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة المواطنين من هذه الممارسات.وتُعدُّ أعمال السحر والشعوذة في من الظواهر السلبية والخطيرة التي تُواجه محاربة شديدة من قبل المجتمع، والقانون، والمؤسسات الدينية والأمنية على حد سواء.