وأوضح المصدر أن عملية الاعتقال جاءت وفق مذكرة قبض صادرة بحق المتهم استناداً إلى أحكام المادة الرابعة من (4/إرهاب)، مشيراً إلى إحالة المعتقل إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.وفي وقت سابق، نفذت قوة مشتركة عملية اقتحام لمنزل "أبو درع" شرقي العاصمة عقب صدور مذكرة قبض بحقه.ويأتي هذا تزامناً مع إصدار في بغداد، في وقت سابق، مذكرة قبض بحق المدعو حافظ عبد ، الملقب بـ"أبو درع"، وذلك على خلفية شكوى رسمية قدمتها أمانة بغداد.