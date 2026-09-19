اعتقال 30 شخصاً بعد "مشاجرات ونزاعات" شرق الأنبار

وقالت الشرطة في بيان، "بإشراف ومتابعة مباشرة من قائد اللواء الحقوقي عادل تم إلقاء القبض على جميع المتورطين في المشاجرات والنزاعات العشائرية واتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقهم".وأضاف البيان "بلغ عددهم 30 شخصا في قضاء يوم الخميس الماضي".