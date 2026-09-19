عراقي يتولى منصباً أمنياً رفيعاً ويؤسس جهازاً لإنفاذ القانون في أمريكا

وقال صالحي إن وصوله إلى هذا المنصب يمثل ثمرة رحلة طويلة بدأها منذ طفولته في ، وصولاً إلى ، حيث عمل على بناء حياته ومسيرته المهنية في المجال الأمني والشرطي، مؤكداً أن "الطريق من كركوك إلى هذه المرحلة لم يكن سهلاً، بل تطلب الكثير من التحديات والتضحيات والعمل المتواصل". وأضاف: "اليوم أشعر بالفخر لأنني أخدم الإنسانية والمجتمع ككردي، وأتولى مهمة جديدة كرئيس للمارشال في مكتب مدينة بولاية ".وأكد أن انتماءه إلى كركوك يمثل مصدر فخر له، مشيراً إلى أن "الحياة تشبه لعبة الشطرنج، فيها الكثير من التحركات والتغييرات، لكن الله يمنح الإنسان نعماً تساعده على مواصلة الطريق"، ومبيناً أن وصوله إلى منصبه الجديد "ليس نهاية الرحلة، وإنما مجرد بداية".من جانبها، نشرت مانشستر (MPD) إشادة بمسيرة صالحي، مؤكدة أنه أدى واجبه طوال فترة خدمته بمهنية ونزاهة وتفانٍ في خدمة المجتمع، ومعربة عن تقديرها لخدماته ومتمنية له النجاح والتوفيق في مهمته الجديدة، بحسب ما نشرتيُذكر أن صالحي بدأ مسيرته في شرطة مانشستر وتدرّج من رتبة عريف إلى رقيب، كما عمل مسؤولاً للعلاقات المجتمعية، وحصل على الشجاعة عام 2023 بعد إنقاذ امرأة من منزل اشتعلت فيه النيران أثناء مناوبته الليلية. وسيتبوأ في منصبه الجديد مهمة تأسيس جهاز جديد لإنفاذ القانون تابع للبلدية بدءاً من مرحلته الأولى.