إحباط عملية قرصنة مسلحة ضد ناقلة نفط في مياه البصرة

وأوضح المصدر أن قوة من توجهت بشكل فوري إلى موقع الحادث، وتمكنت من محاصرة المهاجمين واعتقال 11 متهماً، فضلاً عن ضبط اللنجين المستخدمين في الهجوم.وأشار إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم المتهمين إلى مركز شرطة لاستكمال التحقيقات.يُذكر أن مصطلح "اللِّنْج" (ومثناها: اللّنجين) يُعد من المصطلحات البحرية الشائعة في موانئ والعراق، ويُقصد به القوارب الخشبية التقليدية الكبيرة أو السفن الساحلية الخشبية التي تُستخدم عادة في رحلات الصيد أو الساحلي والأنشطة المرتبطة بالمياه الإقليمية. وفي هذه الحادثة، استُخدم قا‌ربان خشبيان من هذا النوع لتنفيذ عملية الهجوم والاقتراب من الناقلة المستهدفة في عرض البحر.