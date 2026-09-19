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اشتباك مسلح واعتقال.. ما حصل في قضاء عين تمر
أمن
2026-09-19 | 03:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
835 شوهد
السومرية نيوز
– امني
افاد مصدر امني، اليوم السبت، بإصابة محكوم بالإعدام غيابيا خلال القبض عليه في قضاء
عين تمر
في
كربلاء
.
وقال المصدر لـ
السومرية نيوز
، ان "قوة امنية من مكافحة إجرام
كربلاء
اشتبكت مع محكوم بالإعدام غيابياً، خلال القبض عليه في قضاء
عين التمر
".
وأضاف ان "المطلوب هاجم القوة برمانات يدوية"، مشيرا الى ان "القوة ردت ما أدى الى اصابته بجروح".
وذكر ان "القوة تمكنت من القبض عليه فورا ونقله الى المستشفى للعلاج".
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