اشتباك مسلح واعتقال.. ما حصل في قضاء عين تمر

وقال المصدر لـ ، ان "قوة امنية من مكافحة إجرام اشتبكت مع محكوم بالإعدام غيابياً، خلال القبض عليه في قضاء ".وأضاف ان "المطلوب هاجم القوة برمانات يدوية"، مشيرا الى ان "القوة ردت ما أدى الى اصابته بجروح".وذكر ان "القوة تمكنت من القبض عليه فورا ونقله الى المستشفى للعلاج".