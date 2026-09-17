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حزناً على وفاة والده.. شاب ينهي حياته شنقاً في بغداد
أمن
2026-09-17 | 04:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
429 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
أقدم شاب على إنهاء حياته، اليوم الخميس، بأسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق بالمروحة السقفية داخل منزله ضمن
منطقة الحسينية
شمالي
بغداد
.
ووفقاً لأقوال ذوي المتوفى، فإن الشاب كان يعاني من حالة نفسية سيئة إثر وفاة والده مؤخراً.
وفي المقابل، وجّه خبير الأدلة الجنائية بفتح تحقيق موسع في الحادثة إثر وجود شكوك تحوم حول ملابسات الوفاة، بانتظار ما ستسفر عنه التقارير الطبية والتحقيقات الأمنية.
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