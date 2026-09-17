حزناً على وفاة والده.. شاب ينهي حياته شنقاً في بغداد

ووفقاً لأقوال ذوي المتوفى، فإن الشاب كان يعاني من حالة نفسية سيئة إثر وفاة والده مؤخراً.وفي المقابل، وجّه خبير الأدلة الجنائية بفتح تحقيق موسع في الحادثة إثر وجود شكوك تحوم حول ملابسات الوفاة، بانتظار ما ستسفر عنه التقارير الطبية والتحقيقات الأمنية.