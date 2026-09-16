في بغداد.. الأمن يوقع بـ3 عجلات ويحبط تهريب نحو 9 آلاف كتاب مدرسي

وذكر الجهاز في بيان، تلقت نسخة منه، أن "مفارز نفذت عمليات نوعية أسفرت عن ضبط شحنات كبيرة من الكتب المدرسية المسربة والمهربة المخالفة لضوابط وتعليمات ".وأضاف البيان أن "المفارز، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مستمرة، تمكنت من ضبط عجلة قادمة من إحدى المحافظات في سيطرة الشعب، كانت محملة بـ 6000 نسخة من الكتب المسربة، فضلاً عن ضبط عجلة أخرى محملة بـ 1600 كتاب".وفي السياق ذاته، أشار الأمن الوطني إلى أنه "بعد استحصال الموافقات القضائية ونصب كمين محكم ضمن سيطرة الشعب أيضاً، ضبطت المفارز عجلة ثالثة محملة بـ 1070 كتاباً مدرسياً متنوعاً مهرباً".وأكد البيان أنه "جرى إحالة جميع المضبوطات والمتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".