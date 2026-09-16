اعتقال 7 متهمين.. ضبط تزوير في تسجيل 13 قطعة أرض عائدة لبلدية العمارة

وأوضح القاضي المختص، وفق بيان لمجلس ورد لـ ، أن "التحقيق أسفر عن إلقاء القبض على سبعة متهمين، بينهم ستة موظفين من دائرة بلدية وموظف واحد من دائرة ، بالتعاون مع والقوات الأمنية المختصة".وأشار إلى "توقيف المتهمين وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات".