القوات الأميركية تغادر كردستان يومياً.. ماذا عن ملف الدفاع الجوي؟

– أمن



كشف تقرير لقناة "العربية"، اليوم الأربعاء، عن دخول الانسحاب الأميركي من مراحله الأخيرة، مع استمرار مغادرة القوات والمعدات من الإقليم بشكل يومي، فيما تستعد لإتمام خروج قوات من الأراضي العراقية بحلول نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الحالي، وفق المتفق عليه بين بغداد .

ونقلت "العربية" عن مصدر أمني عراقي قوله إن القوات الأميركية تواصل الانسحاب من بشكل يومي، مؤكداً أن القوات العراقية توفر الحماية اللازمة لأرتال قوات التحالف المنسحبة أثناء تحركها، على أن تستكمل القوات الأميركية خروجها من الإقليم قبل نهاية الشهر الحالي.



وبحسب المصدر، لن يعني اكتمال الانسحاب اختفاء جميع الترتيبات الأمنية الأميركية من ، إذ من المقرر الإبقاء على منظومة للدفاع الجوي بهدف توفير الحماية للقنصلية الأميركية في المدينة.



وفي السياق ذاته، أكد في حكومة إقليم ، ، أن قوات التحالف تتخذ خطوات جدية للانسحاب، وأن القوات والمعدات يجري نقلها إلى مواقع خارج بصورة يومية.



أولويات دفاعية

يبرز ملف الدفاع الجوي باعتباره أحد أبرز الأولويات أمام العراق مع اقتراب خروج القوات الأميركية، في وقت تعمل فيه على تعزيز قدراتها الدفاعية والتعامل مع التحديات الأمنية التي تفرضها المرحلة الجديدة.



وبدأت بالفعل سحب منظومات دفاع جوي من العراق قبل الموعد النهائي للانسحاب، فيما تتحرك بغداد لتأمين بدائل وتعزيز منظومتها الدفاعية، بما يضمن حماية أجوائها والمنشآت الحيوية في مواجهة مخاطر الصواريخ والطائرات المسيّرة، مع انتهاء مهمة . قوله إن القوات الأميركية تواصل الانسحاب من بشكل يومي، مؤكداً أن القوات العراقية توفر الحماية اللازمة لأرتال قوات التحالف المنسحبة أثناء تحركها، على أن تستكمل القوات الأميركية خروجها من الإقليم قبل نهاية الشهر الحالي.وبحسب، لن يعني اكتمال الانسحاب اختفاء جميع الترتيبات الأمنية الأميركية من ، إذ من المقرر الإبقاء على منظومة للدفاع الجوي بهدف توفير الحماية للقنصلية الأميركية في المدينة.وفي السياق ذاته، أكدأن قوات التحالف تتخذ خطوات جدية للانسحاب، وأن القوات والمعدات يجري نقلها إلى مواقع خارج بصورة يومية.يبرز ملف الدفاع الجوي باعتباره أحد أبرز الأولويات أمام العراق مع اقتراب خروج القوات الأميركية، في وقت تعمل فيه على تعزيز قدراتها الدفاعية والتعامل مع التحديات الأمنية التي تفرضها المرحلة الجديدة.وبدأت بالفعل سحب منظومات دفاع جوي من العراق قبل الموعد النهائي للانسحاب، فيما تتحرك بغداد لتأمين بدائل وتعزيز منظومتها الدفاعية، بما يضمن حماية أجوائها والمنشآت الحيوية في مواجهة مخاطر الصواريخ والطائرات المسيّرة، مع انتهاء مهمة .

ما بعد الانسحاب

يأتي الانسحاب من كردستان ضمن المرحلة الأخيرة من خطة أوسع لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، بعدما كانت القوات الأميركية قد غادرت في يناير (كانون الثاني) الماضي قواعدها في المناطق الخاضعة للحكومة الاتحادية، مع بقاء وجودها العسكري في إقليم كردستان حتى الموعد النهائي في سبتمبر (أيلول)، وفق ما أوردته وكالة "أسوشييتد برس".



ولا يقتصر التغيير على الوجود الأميركي، إذ يتزامن انسحاب التحالف مع موعد حددته لنزع سلاح الفصائل المسلحة غير التابعة للدولة، في خطوة تضع بغداد أمام تحديات أمنية جديدة بالتزامن مع انتقالها إلى مرحلة ما بعد الوجود العسكري للتحالف، بحسب ما أوردته "رويترز".