انفجار طائرة مسيرة "مفخخة" شرق أربيل

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بانفجار طائرة مسيرة "مفخخة" شرق .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "طائرة مسيرة مفخخة انفجرت، قبل قليل، فوق قضاء مصيف شرق ".

ولم يكشف المصدر المزيد من التفاصيل.