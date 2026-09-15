في بغداد.. القبض على سارق محال الموبايلات بانتحال صفة امنية

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "من خلال قسم شرطة تتمكن من الإطاحة بمتهم متورط بسرقة أجهزة (موبايل) من عدد من المحال التجارية في منطقة (زيونة – شارع الربيعي)، بعد انتحاله صفة منتسب امني"، مبينة ان "عملية القبض جاءت بعد متابعة ميدانية دقيقة استمرت لمدة شهر، تضمنت جمع المعلومات وصولاً إلى تحديد مكان المتهم والقبض عليه في أحدى مناطق ، بالاشتراك مع مفارز قسم شرطة ".وأكدت انها "ضبطت بحوزته باج مزور، فيما تبيّن أنه مطلوب إلى احد مراكز الشرطة وفق أحكام المادة (456) من قانون العقوبات"، موضحة انه "تم ايداعه التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".