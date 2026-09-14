إنقاذ امرأة من الموت بعد رمي نفسها من أعلى جسر الكوفة

وقال مصدر أمني في حديث لـ ، إن "دوريات الشرطة النهرية المرابطة في المنطقة تمكنت من إجلاء امرأة تنتمي لإحدى المحافظات المجاورة، عقب رمي نفسها من أعالي الجسر بدافع الانتحار"، مشيراً إلى أن "العملية تمت بسرعة قياسية أسهمت في إنقاذ حياتها ونقلها إلى المستشفى القريب لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة".وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في ملابسات الحادثة للوقوف على الدوافع والأسباب المؤدية إلى الإقدام على هذه المحاولة، واتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية المعتمدة".