ضبط طائرات مسيرة في بغداد

وذكر بيان لإعلام القيادة اليوم الأحد، أن العمليات الأمنية المنفذة خلال الفترة من الأول ولغاية من الحالي، أسفرت عن ضبط 231 خط اتصال، و166 بطاقة "ماستر "، و6 جوازات سفر، و3 أختام، إضافة إلى 3 طائرات دروان مخصصة للتصوير دون الحصول على موافقات رسمية.وأضاف البيان أن المفارز ضبطت أسلحة واعتدة ومواد غير مرخصة، إلى جانب حجز عجلات ودراجات نارية مخالفة للضوابط المرورية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون في عموم .