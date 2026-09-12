معلومات جديدة حول استهداف السعودية من العراق

وقال المصدر لـ ، ان "المعلومات الأولية بشأن عملية استهداف الخط السعودي الستراتيجي من ، تشير الى ان الاستهداف تم من بادية الجنوب في شرق ".وأضاف ان "الاجهزة الامنية تقوم بعملية التفتيش والبحث على منصات اطلاق المسيرات".