تكليف اللواء الركن علي الماجدي قائدا لعمليات ميسان

وقال المصدر لـ ، انه "تقرر تكليف اللواء الركن قائدا لعمليات ".يذكر ان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اعلن في بيان صدر امس الجمعة، ان "رئيس ، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح وجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق ".وأضاف "كما أمر بإعفاء من منصبه، على خلفية ثبوت انطلاق الاعتداءات التي طالت الأشقاء في من أحد المواقع داخل المحافظة".