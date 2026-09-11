جدل "صورة صدام".. بيان رسمي يكشف ما جرى خلال حفل في بغداد

وأوضح الحاكم في بيان، أن الصورة ظهرت ضمن مادة مرئية مصاحبة للعرض الفني تضمنت صوراً لشخصيات وأنظمة دكتاتورية، ولم يثبت وجود نشاط يهدف إلى تمجيد النظام البائد أو الترويج لرموزه.



ونفى الحاكم، حصول أي مداهمة أو اقتحام للحفل أو توقيف أيٍّ من أعضاء الفرقة، موضحاً أن الإجراء اقتصر على استفسار رسمي و أصولي، مؤكداً أن المعلومات المتداولة بخلاف ذلك غير صحيحة.