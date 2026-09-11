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القبض على 13 تاجراً ومروجاً للمخدرات في بغداد
أمن
2026-09-11 | 06:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
82 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على 13 تاجراً ومروجاً للمواد المخدرة، من بينهم امرأتان في مناطق متفرقة من العاصمة
بغداد
.
وذكرت المديرية في بيان، انه "ضمن التعاون والتنسيق الاستخباري والأمني المشترك مع
الأجهزة الأمنية
العاملة ضمن قاطع عمليات
بغداد
، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وردت إلى
قسم الاستخبارات
والأمن في
قيادة عمليات بغداد
، تمكنت مفارز مشتركة، بمشاركة أبطال الاستخبارات العسكرية، من نصب سيطرات مفاجئة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد".
واوضح البيان ان "هذه الواجبات أسفرت عن إلقاء القبض على (13) تاجراً ومروجاً للمواد المخدرة، من بينهم امرأتان، وضبط بحوزتهم مواد مخدرة".
وتابع انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتسليمهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات التحقيقية وإحالتهم إلى القضاء، لينالوا جزاءهم العادل وفقاً للقانون".
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