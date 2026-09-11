القبض على 13 تاجراً ومروجاً للمخدرات في بغداد

وذكرت المديرية في بيان، انه "ضمن التعاون والتنسيق الاستخباري والأمني المشترك مع العاملة ضمن قاطع عمليات ، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وردت إلى والأمن في ، تمكنت مفارز مشتركة، بمشاركة أبطال الاستخبارات العسكرية، من نصب سيطرات مفاجئة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد".واوضح البيان ان "هذه الواجبات أسفرت عن إلقاء القبض على (13) تاجراً ومروجاً للمواد المخدرة، من بينهم امرأتان، وضبط بحوزتهم مواد مخدرة".وتابع انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتسليمهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات التحقيقية وإحالتهم إلى القضاء، لينالوا جزاءهم العادل وفقاً للقانون".