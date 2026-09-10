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الداخلية: تسجيل 3 آلاف قطعة سلاح خلال أسبوع
أمن
2026-09-10 | 06:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
32 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
استعرضت
وزارة الداخلية
، اليوم الخميس، حصيلة أسبوع حافل من العمل الأمني والميداني والخدمي، فيما حذّرت من استغلال تقنيات
الذكاء الاصطناعي
في إنتاج محتويات خادشة للحياء، وأكدت أن القانون سيكون بالمرصاد لكل من يستغل هذه التقنيات للإساءة إلى المجتمع أو نشر المحتويات المخالفة.
وقال الناطق الرسمي باسم
وزارة الداخلية
، العقيد محمد علي الحسون، إن "حصيلة أسبوعٍ حافلٍ بالعمل الأمني والميداني والخدمي، وما حققته مفاصل وتشكيلات الوزارة من نتائج تعكس حجم الجهود المتواصلة في حماية المواطنين، وتعزيز الأمن، وتقديم أفضل الخدمات، والبداية من جهود الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية،
حسين العوادي
، الذي أجرى زيارة إلى
كلية الشرطة
، أكد خلالها أن لا استثناءات في
الاستحقاق
، وأن الضوابط هي المعيار الوحيد"، بحسب
الوكالة الرسمية
.
وأضاف أن "
العوادي
أجرى أيضاً جولة تفقدية في محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي، شدد خلالها على حسم الدعاوى، ورفع كفاءة العمل، وترسيخ العدالة، بما يعزز الأداء المؤسسي ويؤكد الالتزام بالضوابط القانونية".
وتابع، أنه "في إطار الاهتمام بمنتسبي الوزارة وذويهم، التقى الوكيل الأقدم مجموعة من أسر الشهداء والجرحى والحالات الإنسانية، ووجّه بتلبية طلباتهم واحتياجاتهم، تأكيداً على مواصلة الوزارة رعايتها واهتمامها بهذه الشرائح".
وعلى مستوى العمل الأمني، أكد الحسون، أن "وكالة الوزارة لشؤون الشرطة نفذت أكثر من 2,000 واجب من قبل الشرطة المحلية، إلى جانب رفع عدد من البصمات والكشف على عدد من مسارح الجريمة، فيما سجلت أكثر من 3,000 قطعة سلاح خفيفة، وصادرت نحو 180 قطعة أخرى".
وفي إطار تعزيز أمن الحدود، أوضح الحسون، أن "قيادة قوات الحدود واصلت نصب
كاميرات
المراقبة والسياج والمانع المنفاخي، إلى جانب تجهيز منظومة الطاقة الشمسية ونصب الأبراج، فضلاً عن أعمال بناء وترميم المخافر والملاحق".
وبشأن مواجهة آفة
المخدرات
، بين أن "
المديرية العامة
لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت من ضبط أكثر من 17 كغم من المواد المخدرة، وألقت القبض على عدد من المتهمين، فيما تواصل جهودها التوعوية والتثقيفية لمكافحة هذه السموم والحد من مخاطرها على المجتمع".
وبخصوص حماية الثروة الوطنية ومكافحة تهريب المنتجات النفطية، ذكر الحسون، أن "قيادة شرطة الطاقة ألقت القبض على 26 متهماً، وضبطت صهاريج وعجلات مختلفة الأنواع معدّة لتهريب المنتجات النفطية، كما داهمت وكراً وضبطت منتجات مخالفة للضوابط والتعليمات".
وبشأن الاستجابة للحوادث وحماية الأرواح والممتلكات، أشار إلى أن "
مديرية الدفاع المدني
تمكنت من إخماد أكثر من 60 حادث حريق، ونفذت 3 عمليات إنقاذ ناجحة، فيما تواصل فرقها المختصة رفع المخلفات الحربية في عدد من مناطق البلاد".
وفي الجانب الخدمي، أكد أن "
مديرية الأحوال المدنية والجوازات
والإقامة واصلت تقديم خدماتها للمواطنين، حيث طبعت أكثر من 52 ألف جواز إلكتروني و94 ألف بطاقة وطنية لغاية إعداد هذا الإيجاز".
وتابع أن "
مديرية المرور العامة
واصلت أيضاً جهودها في إنجاز معاملات المواطنين، حيث طبعت وأصدرت أكثر من 94 ألف لوحة مرورية وسنوية وإجازة سوق".
وفي ما يخص ملف مكافحة المحتوى الهابط، أوضح الحسون، أن "وزارة الداخلية تابعت من خلال
اللجنة المختصة
قيام بعض ضعاف النفوس باستغلال تقنيات
الذكاء الاصطناعي
لإنتاج مقاطع فيديو خادشة للحياء".
وأشار إلى أن "الوزارة أكدت أن القانون سيكون بالمرصاد لكل من يستغل هذه التقنيات للإساءة إلى المجتمع أو نشر المحتويات المخالفة، كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن مثل هذه المحتويات عبر منصة "بَلِّغ" في موقع "عين
العراق
"، للمساهمة في الحد من هذه الظواهر واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها".
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مديرية الأحوال المدنية
مديرية الدفاع المدني
مديرية المرور العامة
الذكاء الاصطناعي
المديرية العامة
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