اجتماع أمني يناقش استمرار نقل مسؤولية مراكز المدن إلى الداخلية

وقال للقوات المسلحة في بيان، "ترأس الفريق أول الركن ، للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بحضور وكيلي لشؤون الشرطة والاستخبارات، وأمين السر الأقدم لمكتب القائد العام، ووكيلي جهازي المخابرات والأمن الوطني، ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات، ومدير عمليات وزارة الداخلية، وقائد ، وممثل عمليات ، والهيئات في العام ، ضم عبر الدائرة قيادتي عمليات وغرب نينوى".

وجرى خلال الاجتماع وفق البيان "مناقشة الملف الأمني في ، والاستمرار في عملية نقل المسؤولية الأمنية في مراكز المدن إلى وزارة الداخلية".

وشهد الاجتماع إقرار مجموعة من التوصيات المهمة من قبل مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، تهدف إلى إتمام عملية نقل المسؤولية الأمنية وفق ما هو مخطط له، وتوفير جميع الظروف المناسبة في هذا الملف الحيوي.