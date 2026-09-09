قوة خاصة من النزاهة تداهم شركة "بلال المالكي" ومنزله في الكرادة

وتأتي هذه المداهمة امتداداً للإجراءات التحقيقية المتواصلة للجهات القضائية والرقابية، عقب اعتقال مؤخراً وملاحقة الملفات المالية والإدارية المرتبطة به وبالمؤسسات التابعة له.يُذكر أن بلال المالكي هو مالك ورئيس إدارة قناة "عراق الحدث" الفضائية، وقد أحيط نبأ اعتقاله بجدل واسع وتداول مكثف عبر مختلف وسائل الإعلام الإيرانية والعراقية يوم أمس.