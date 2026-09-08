مصدر أمني يكشف عن "انتحار" آمر لواء شمالي بغداد

كشف مصدر أمني، مساء الثلاثاء، عن "انتحار" آمر لواء في الجيش العراقي شمالي .

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وقال المصدر في حديث لـ ، "في ظروف غامضة انتحار آمر لواء ضابط برتبة عقيد ركن باسلوب اطلاق النار على نفسه داخل معكسر ".

وأضاف المصدر أنه "تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.