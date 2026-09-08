بغداد.. القبض على شخص رشّ التيزاب والثنر على منتسبين خلال تظاهرات الخريجين القدامى

وقال المصدر لـ ، إن "قوة أمنية ألقت القبض على المتهم بعد قيامه برش المادتين على منتسبي المشاركين في تأمين التظاهرات".وأضاف أن الحادث أسفر عن إصابة ثلاثة منتسبين من قيادة قوات حفظ القانون، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشخص الملقى القبض عليه.