القبض على 15 اجنبيا في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان " (241285) وبهدف تقليل التلوث البيئي الحاصل نتيجة انبعاث الغازات والروائح المرافقة لعمليات الإنتاج، تواصل واجبات غلق وتدقيق (المصانع والمعامل وكور صهر المعادن) الغير مجازة".وأضافت ان "اللجنة تمكنت خلالها بالاشتراك مع مفارز من (جهاز الامن الوطني، شرطة بيئة ، بيئة الكرخ) من غلق معمل لإنتاج الفحم غير مجاز ومخالف للضوابط المعمول بها ضمن قضاء شمال العاصمة".وتابعت انه "تم اعتقال 15 اجنبيا مخالف لشروط الإقامة والجنسية يعملون فيه".