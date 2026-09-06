اعتقال متهم بحوزته أسلحة وأعتدة في الأنبار

وقالت القيادة في بيان، "تمكنت مفارز مركز شرطة ، بالاشتراك مع فوج طوارئ العاشر ومفرزة من ، من إلقاء القبض على المتهم (م. ص. ت) وضبط عدد من الأسلحة والاعتدة بحوزته".

وشملت المضبوطات وفق البيان "قاذفة نوع RPG7 عدد (1)، وبنادق نوع AK عدد (4)، وصواريخ مضادة للدروع عدد (5)، وحشوات صواريخ قاذفة عدد (6)، وعتاد متوسط عيار 14.5 ملم عدد (48)، وعتاد سلاح BKC عدد (108) إطلاقة، ومخزن سلاح AK عدد (1)، وأشرطة عتاد BKC عدد (14)، فضلاً عن عدد من المواد الأخرى".