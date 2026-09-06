تقارير عربية: مفاوضات الإطار التنسيقي مع الفصائل أمام "طريق مسدود"

– أمن



كشفت ، عن أن اللجنة الثلاثية التي شكّلها الإطار التنسيقي لم تحقق اختراقاً ملموساً، حتى الآن، على صعيد حسم ملف سلاح الفصائل الرافضة لتسليم عتادها للحكومة العراقية بالتزامن مع اقتراب موعد الانسحاب الأميركي.





وطبقاً لآخر موقف للفصائل المسلحة، الذي عبّرت عنه حركة "النجباء"، وكذلك التصريحات التي أطلقها كل من السابق وزعيم منظمة "بدر" ، فإنه لا موعد نهائياً أو محسوماً لعملية تسليم أو حصر أو نزع أو تجميد السلاح الموجود خارج إطار الدولة. وسبق لقوى مسلحة أن أعلنت رفضها تسليم مخزونها، وفي مقدمتها "كتائب " و"النجباء"، مؤكدة أنها لن تلتزم بأي مواعيد لتسليم السلاح، كونه سلاحاً عقائدياً وليس محصوراً بالحدود الوطنية.



وأعلن السياسي لحركة "النجباء"، ، تمسك الحركة بحقها في عدم المساس بما سمّاها "قدسية" سلاح المقاومة في مواجهة المخاطر والتهديدات الإقليمية، على حد قوله. وأوضح ، في تدوينة له على منصة "إكس"، أنه أنهى زيارة إلى أقطاب العملية السياسية في الإطار التنسيقي، مؤكداً لهم موقف الحركة بخصوص أهمية "الحفاظ على وجود بوصفه هيئة وطنية لا يمكن المساس بها"، وكذلك ضرورة الحفاظ على "المقاومة" و"قدسية سلاحها" في ضوء ما تشهده البلاد والمنطقة من "مخاطر وتهديدات واقعية وخطرة".



وشدد الأسدي أيضاً على نهج "النجباء" بعدم المشاركة في العملية السياسية، مبيناً أن "هذا النهج هو الذي يبقينا مع شعبنا، نعيش ما يعيشه، ونحمل همّه، ونسعى لتحقيق مطالبه". وأكد أن "هذه الأمانة تبقى على عاتقنا حتى تحقيق التغيير الشامل الضامن للسيادة والأمن والرفاهية، وعتق اقتصادنا من الهيمنة الأميركية" واستقرار الوضع الداخلي. وذكرت الصحيفة أنه مع بدء العد التنازلي لمهلة الثلاثين من أيلول/سبتمبر الحالي، وهو الموعد المحدد للانسحاب النهائي الأميركي، لم تحقق اللجنة الشيعية الثلاثية اختراقاً ملموساً لحسم الملف، وسط أزمة مفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بين الإطار التنسيقي وقوى السلاح بشأن ما يُعرف بـ "يوم السيادة".وطبقاً لآخر موقف للفصائل المسلحة، الذي عبّرت عنه حركة "النجباء"، وكذلك التصريحات التي أطلقها كل من السابق وزعيم منظمة "بدر" ، فإنه لا موعد نهائياً أو محسوماً لعملية تسليم أو حصر أو نزع أو تجميد السلاح الموجود خارج إطار الدولة. وسبق لقوى مسلحة أن أعلنت رفضها تسليم مخزونها، وفي مقدمتها "كتائب " و"النجباء"، مؤكدة أنها لن تلتزم بأي مواعيد لتسليم السلاح، كونه سلاحاً عقائدياً وليس محصوراً بالحدود الوطنية.وأعلن السياسي لحركة "النجباء"، ، تمسك الحركة بحقها في عدم المساس بما سمّاها "قدسية" سلاح المقاومة في مواجهة المخاطر والتهديدات الإقليمية، على حد قوله. وأوضح ، في تدوينة له على منصة "إكس"، أنه أنهى زيارة إلى أقطاب العملية السياسية في الإطار التنسيقي، مؤكداً لهم موقف الحركة بخصوص أهمية "الحفاظ على وجود بوصفه هيئة وطنية لا يمكن المساس بها"، وكذلك ضرورة الحفاظ على "المقاومة" و"قدسية سلاحها" في ضوء ما تشهده البلاد والمنطقة من "مخاطر وتهديدات واقعية وخطرة".وشدد الأسدي أيضاً على نهج "النجباء" بعدم المشاركة في العملية السياسية، مبيناً أن "هذا النهج هو الذي يبقينا مع شعبنا، نعيش ما يعيشه، ونحمل همّه، ونسعى لتحقيق مطالبه". وأكد أن "هذه الأمانة تبقى على عاتقنا حتى تحقيق التغيير الشامل الضامن للسيادة والأمن والرفاهية، وعتق اقتصادنا من الهيمنة الأميركية" واستقرار الوضع الداخلي.

من جهتها، ترى ، على لسان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، أنه "لا توجد قوة في العالم ولا ظروف إقليمية قادرة على كسر دولة يلتف شعبها حول مؤسساتها بجميع مكوناته وأطيافه".



وحذّر النعمان، في إحاطة له، مما سمّاه "طوفان تهويل تقوده منصات مموّلة برؤوس أموال مشبوهة لتسويق الخوف واستغلال عاطفة العراقيين، بالتزامن مع اقتراب مهلة 30 أيلول (سبتمبر)". وأضاف النعمان أن " والأمنية التي وقفت في أحلك الظروف وأقساها، وقدمت أغلى الدماء لحماية هذه الأرض، تعي تماماً حجم التحديات، وتعمل في الميدان على مدار الساعة بعيداً عن صخب المزايدات"، مبيناً أن "المرحلة المقبلة تتطلّب حكمة وثباتاً وتكاتفاً".



وحول مسألة حصر السلاح وما تريده الفصائل المسلحة طبقاً للمواعيد المعلنة لتسليمه، يقول الخبير العسكري والاستراتيجي مخلد حازم إن "الكتل السياسية التي تُطلق في الغالب تصريحات غير موزونة، لا تُعطي الرؤية الحقيقية لما تفكر به في الغرف المظلمة، إذ إن الجميع يعرف أن الخيارات بالنسبة إليهم محدودة، وقد تُفقدهم هذه المكاسب والمغانم والجاه والسلطة في أي لحظة من اللحظات". وتابع أن "الجميع متفق على أن موضوع حصر السلاح يجب أن ينتهي، لأن الموضوع لم يعد يتعلق بإرادة داخلية فقط، وإنما بإرادة خارجية، وهي مقايضة بين البقاء في السلطة أو الذهاب نحو المجهول"، بحسب ما نقلت الصحيفة.



وأضاف حازم أن "بعض السياسيين يخرجون بكلام أمام جمهورهم لغرض التغطية فقط مع محاولة تقديم نوع من المحاباة إلى هذه الفصائل، في حين هو واقع فُرضَ ليس على (فقط) وإنما على سوريا ولبنان واليمن، بأنه لا يمكن أن يبقى سلاح خارج نطاق الدولة، ولا يمكن اعتبار وجود جماعات مسلحة تسيطر على قرار الحرب والسلم". وتابع أن "الجميع الآن لم يعد يملك الكثير من الخيارات على هذا الصعيد (...) هناك قرار قد حُسم في موضوع حصر السلاح بشكل مؤكد ونهائي".



إلى ذلك، تواصل اللجنة الثلاثية التي شكّلها الإطار التنسيقي وتضم رئيسي الوزراء السابقين ، ونوري ، وزعيم منظمة "بدر" هادي ، إجراء مفاوضات مع الفصائل المسلحة الرافضة تسليم سلاحها.



لكن تصريحات أدلى بها أخيراً كل من المالكي والعامري – بحسب الصحيفة - أثارت تساؤلات لدى القوى السياسية والشارع العراقي بشأن طبيعة المواعيد المتفق عليها لحصر السلاح بيد الدولة. فقد أكد المالكي، في تصريحات له، أن "لا نزع لسلاح الفصائل" وإنما عملية تنظيم له، دون أن يحدد مدى زمنياً للقيام بذلك، وهو ما يعني، حسب بعض المصادر، ترحيل العملية إلى ما بعد الانسحاب الأميركي.



أما العامري فذهب أبعد من ذلك حين أكد، في خطاب له، بقاء الفصائل المسلحة، كاشفاً عن أنها هي التي حمت النظام السياسي بعد تصديها لما سماها "فتنة تشرين"، في إشارة إلى الانتفاضة الجماهيرية التي حدثت عام 2019 والتي قُمعت بالحديد والنار.