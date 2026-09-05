إصابة منتسب بمشاجرة شمال الرمادي

أفاد مصدر محلي، بإصابة منتسب بمشاجرة شمال بمحافظة .

وقال المصدر في حديث لـ ، "نشبت مشاجرة بين منتسبين في حشد تطورت إلى قيام أحدهما بإطلاق النار على الآخر ما أسفر عن إصابته بجروح".

وأضاف المصدر أنه "تم نقل المصاب الى مستشفى قريب".