اعتقال شاب أحرق صورة السيد السيستاني في بغداد (فيديو)

وذكر المصدر، في حديث لـ " "، أن "قوة من استخبارات تمكنت من اعتقال شخص أقدم على حرق صورة في إحدى مناطق جانب الرصافة، وذلك بعد ساعات قليلة من انتشار مقطع فيديو يوثق الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي".وأضاف المصدر أنه "تم إيداع المتهم التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية بحقه".