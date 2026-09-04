العثور على جثة فتاة مقتولة ومحروقة قرب سوق أبي الخصيب

وقال المصدر لـ ، إن "القوات الأمنية عثرت على الجثة، فيما لم تعرف حتى الآن تفاصيل الحادث أو دوافعه".واشار إلى أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية المتورطين.