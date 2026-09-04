بيان من الشرطة الاتحادية بشان صرف علاوات الضباط

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "بعض صفحات على الفيس بوك تداولت بوجود صرف علاوات الضباط لجدول كانون 2026 وجدول تموز 2026".وأضافت ان "عملية صرف العلاوات للضباط والمنتسبين متوقفة، لعدم إقرار قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2026 ، ولم يتم صرف اي علاوة للضباط حالياً، وإنما يتم تدقيق العلاوات للضباط والمراتب معاً كل شهر، لغرض تحديث المعلومات الخاصة بالمتغيرات الشهرية لهم".وأكدت انه "سيتم صرفها للضباط والمراتب تباعاً حين إقرار الموازنة الاتحادية للدولة او في حال وجود الوفرة المالية".