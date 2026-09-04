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"العراق انتقل من مرحلة (هل) لـ(كيف)".. الإعلام الأمني: الدبلوماسية الأمنية عالجت ملفات كثيرة
أمن
2026-09-04 | 03:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
215 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أكد رئيس هيئة
الإعلام الأمني
، الفريق
سعد معن
، اليوم الجمعة، أن الدبلوماسية الأمنية أسهمت في معالجة عدد من الملفات الأمنية، مشيراً الى أن القرار الأمني الوطني يجب أن يكون سيادياً واحداً.
وقال معن في تصريح لقناة للتلفزيون الرسمي وتابعته
السومرية نيوز
، إن "
العراق
وصل إلى مراحل متقدمة في مجال الدبلوماسية الأمنية، من خلال شخصيات وكفاءات لها دور في هذا الملف"، لافتاً إلى أن "الدبلوماسية الأمنية لا تعني التخلي عن السيادة، بل الحفاظ عليها من خلال التعاون والتنسيق والاتفاقيات".
وبين أن "ما تحتاج إليه الدولة اليوم هو أن تكون القوة تحت إمرة الدولة، وأن يكون السلاح تحت الغطاء القانوني، وأن يكون القرار الأمني الوطني قراراً سيادياً واحداً".
وأضاف أن "العراق انتقل من مرحلة (هل) إلى مرحلة (كيف)، أي من البحث في إمكانية المعالجة إلى بحث الآليات الكفيلة بتنفيذها"، مؤكداً أن "جميع الخيارات والآليات متاحة للوصول إلى التأثير والمعالجة المطلوبة".
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